Eriksen, lodi dal CT della Danimarca: “Piedi fantastici, va sfruttato”

Kasper Hjulmand, CT della Danimarca, ha parlato in seguito al pareggio per 0-0 contro l’Inghilterra. Le sue parole su sono concentrate anche su Christian Eriksen – centrocampista dell’Inter – per il quale ha avuto grandi elogi

CLASSE SUPERIORE – Ha le idee chiare Kasper Hjulmand, CT della Danimarca. Christian Eriksen è senza dubbio il suo giocatore migliore. Lo ha sottolineato proprio il Commissario Tecnico stesso in seguito al pareggio per 0-0 contro l’Inghilterra. Queste le sue parole sul centrocampista dell’Inter che, fin qui, non ha trovato una precisa collocazione tecnico-tattica in nerazzurro: «Dobbiamo coinvolgere Christian Eriksen di più nel gioco. Dobbiamo sfruttare il suo talento, perché è un giocatore con un grande cervello e con piedi fantastici». Insomma, un giocatore di classe superiore. Classe che tutti i tifosi nerazzurri sperano finalmente di vedere in azione anche nel campionato italiano.