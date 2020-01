Eriksen, le prime parole: “Felice e pronto, Inter club fantastico”

Christian Eriksen è ufficialmente un giocatore dell’Inter (QUI la notizia). Il centrocampista danese ha rilasciato ai microfoni di Inter TV le sue prime parole da nerazzurro

FELICE E PRONTO – Eriksen è felice per la nuova sfida: «Sono felice e pronto per questa sfida. Non vedevo l’ora di arrivare, essere qui è bellissimo e sono felice di essere un nuovo giocatore dell’Inter. Sono molto emozionato e non vedo l’ora di farmi conoscere dai tifosi, ho già avuto modo di sentire il loro calore, è stata un’accoglienza fantastica. Mi sento benissimo».

I NUMERI – Eriksen arriva in Italia con numeri importanti in questi anni di Premier League: «Sinceramente non sono uno che tiene tantissimo ai numeri ma so che piacciono alla gente e testimoniano che ho fatto molto bene in Inghilterra. Ora è arrivato il momento di intraprendere una nuova sfida, sono molto felice di poter giocare in Serie A e con una grande società come l’Inter, è un Club fantastico».

MISTER CONTE – Eriksen troverà Antonio Conte che ha affrontato da avversario in Premier: «Ho avuto modo di conoscerlo quando ero al Tottenham e abbiamo affrontato il suo Chelsea, è stata molto dura. L’opportunità di conoscerlo e di imparare come giocano le sue squadre mi entusiasma».