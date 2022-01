Eriksen, la pista Brentford si intensifica. Ecco le procedure da fare

L’Inter ha vinto 2-1 la sfida di ieri contro il Venezia. Come ben sappiamo in rosa non c’è più Christian Eriksen con il danese che ha rescisso il suo contratto con i nerazzurri. Il ritorno in Premier League si avvicina sempre di più con il Brentford pronto a metterlo sotto contratto per 6 mesi.

CHIUSURA – Si avvicina sempre di più il ritorno di Eriksen in Premier League. Dopo le voci che lo davano vicino al ritorno al Tottenham di Antonio Conte, il danese sembra pronto ad approdare al Brentford. Come riportato da Sky Sport UK infatti, tutto lascia intendere che Eriksen vada al Brentford. “Il processo medico che Eriksen dovrà affrontare sarà più complicato del tipico nuovo acquisto dato che ha subito un arresto cardiaco solo sette mesi fa e ha un ICD montato sul cuore. Eriksen – si legge su Sky Sport Uk – dovrebbe essere firmato da un cardiologo sportivo assegnato al club prima di essere registrato per giocare in Premier League. La FA non condurrebbe il proprio rapporto cardiologico sul nazionale danese, ma esaminerebbe la valutazione cardiologica del club firmatario prima di dare il via libera. Il Brentford non ha fretta di ingaggiarlo prima della chiusura del mercato del 31 gennaio dato che attualmente il danese è svincolato”. Insomma, il ritorno di Eriksen al calcio giocato e in Premier League è sempre più vicino.

Fonte: Sky Sport UK