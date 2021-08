Eriksen, l’invito dell’Inter è stato accolto: in settimana tornerà a Milano! – CdS

Eriksen, dalla Danimarca arrivano risposte importanti: secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, in settimana il calciatore tornerà a Milano.

RITORNO – Eriksen ha accettato l’invito dell’Inter e in settimana tornerà a Milano. Ottima notizia per il club e soprattutto i compagni, che avranno modo di riabbracciarlo dopo quanto successo lo scorso 12 giugno. Il danese inoltre conoscerà anche Simone Inzaghi, che lo ha contattato mostrando la sua vicinanza. L’obiettivo sarà quello di sottoporsi a una serie di accertamenti per capire se l’arresto cardiaco era dovuto a un virus o a un’infiammazione temporanea. Se così fosse, quando la guarigione sarà certa, potrà togliere il defibrillatore e ricevere l’OK a giocare in Serie A.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.

