Eriksen, Inter riparte da lui! Conte pronto a cucirgli squadra su misura

Eriksen sarà il motore dell’Inter alla ripresa del campionato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, Conte ha tutta l’intenzione di ritagliare un ruolo centrale all’ex Tottenham per quello che sarà un “nuovo” inizio

NUOVO RUOLO – Christian Eriksen non ha ancora avuto modo di mettere in mostra il suo talento. Giunto a Milano a gennaio, con l’Inter capace di anticipare una folta concorrenza internazionale, il danese ha avuto solo una volta la possibilità di partire titolare in campionato. Antonio Conte alla ripresa dell’attività agonistica sembra intenzionato a cucirgli un’Inter su misura affinché possa diventare centrale al progetto. In attesa, ovviamente, di completare il tutto con acquisti mirati.

MOTORE – Sarà Eriksen il motore dell’Inter in quello che sarà a tutti gli effetti un “nuovo” inizio. Nelle tre settimane di ritiro previste dal protocollo di sicurezza, Conte avrà modo di velocizzare il suo inserimento in modo da trovarlo pronto per un vero e proprio tour de force. L’Inter dovrà infatti affrontare tre competizioni a ritmi molto elevati. Per riuscire serve il miglior Eriksen.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona