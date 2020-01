Eriksen-Inter, retroscena Real Madrid: follia nel 2018. Zidane cambia tutto

Eriksen è ormai un nuovo calciatore dell’Inter. Il danese, però, è stato accostato per diversi mesi al Real Madrid, club che non è mai riuscito a chiudere la trattativa con il Tottenham. Marca ricostruisce i passaggi fondamentali della vicenda: Zinedine Zidane ha favorito i nerazzurri

RETROSCENA DALLA SPAGNA – Il Real Madrid ha seguito con grande insistenza Christian Eriksen negli ultimi anni. Il primo affondo è datato 2018, quando, però, Daniel Levy, patron del Tottenham, ha sparato altissimo: 100 milioni e la trattativa non si è chiusa. La chiave di volta per il mancato arrivo del danese in Spagna, però, sembra essere il ritorno di Zidane in panchina. L’ex tecnico predilige da sempre il possibile acquisto di Pogba e di conseguenza si è raffreddata la pista Eriksen. Brava l’Inter ad approfittarne.