Eriksen-Inter: i tempi della firma. Si lavora per il derby? – Sky

Condividi questo articolo

Christian Eriksen è arrivato oggi a Milano e in giornata firmerà il contratto con l’Inter. Possibile esordio nel derby?

SI LAVORA PER IL DERBY – Oggi è il giorno di Christian Eriksen. Il centrocampista danese sta svolgendo tutti gli esami medici e nel pomeriggio firmerà il contratto con l’Inter che punta a farlo esordire nel derby. Il punto di Andrea Paventi per Sky Sport: «Eriksen dopo le visite all’Humanitas è arrivato al Coni per l’idoneità. E’ un acquisto talmente prezioso e importante che dovrà essere utile all’Inter che ieri anche in una giornata negativa ha recuperato un punto alla Juventus. Lui è arrivato oggi a Milano, di pomeriggio firmerà il contratto e da domani si metterà a disposizione di Conte. Si lavorerà per metterlo a disposizione in vista del derby».