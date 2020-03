Eriksen in solitudine ad Appiano, c’Ã¨ un possibile vantaggio – SM

Eriksen in solitudine ad Appiano, c’è un possibile vantaggio – SM

Condividi questo articolo

Christian Eriksen sta vivendo la situazione paradossale di dover stare in isolamento ad Appiano Gentile a causa del fatto di non avere ancora casa a Milano, a differenza dei suoi compagni. Ma potrebbe sfruttare la situazione a suo vantaggio

L’edizione odierna del telegiornale di “Sport Mediaset” parla della situazione che si vive in casa Inter, con i giocatori in isolamento domiciliare dopo essere stati a contatto con lo juventino Daniele Rugani, poi risultato positivo al coronavirus, nel corso dell’ultima sfida di campionato contro la Juventus. In particolare assume tratti surreali la situazione di Christian Eriksen, il danese infatti non aveva ancora trovato casa a Milano e stava in un hotel che ha chiuso per l’emergenza epidemia in cui si trova tutto il paese. L’ex Tottenham potrebbero però sfruttare la cosa a suo vantaggio per farsi trovare più pronto dei suoi compagni quando finirà l’emergenza, se gli altri giocatori della rosa dovranno seguire dei programmi di allenamento in casa, lui potrà infatti sfruttare il campo e tutte le strutture del Centro Sportivo Suning.