Eriksen in quarantena con l’Inter: quindici giorni ad Appiano Gentile – GdS

Disavventura per Christian Eriksen che è stato “sfrattato” dall’Hotel di Milano in cui soggiornava (vedi articolo) perché ha chiuso a causa dell’emergenza Coronavirus (Covid-19). L’Inter ha trovato una sistemazione per quindici giorni.

IN QUARANTENA – Anche Christian Eriksen in quarantena così come i suoi compagni di squadra. Il danese però da quando è arrivato non ha ancora trovato casa a Milano, per questo motivo dopo la chiusura dell’Hotel, l’Inter lo ha momentaneamente invitato ad Appiano Gentile. Un privilegio per il centrocampista danese che avrà tutto a disposizione, soprattutto campi di allenamento e palestre per allenarsi all’area aperta e senza alcuna preoccupazione. Il calciatore adesso avrà modo di riflettere riguardo la sua posizione all’Inter e soprattutto avrà il tempo di riprendersi l’Inter. Sì, perché da quando è arrivato non ha mai fatto la differenza che ci si aspettava, nonostante il “problema” legato alla sua collocazione in campo. Eriksen, come riportato oggi dalla rosea, non è stato un semplice acquisto, ma una dimostrazione che l’Inter c’è e ha grandi ambizioni di rimettersi in gioco per grandi obiettivi. L’uomo giusto del salto di qualità per i nerazzurri, ma il posto da titolare e soprattutto la leadership dovrà conquistarsela sul campo.