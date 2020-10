Eriksen in gol con la Danimarca! 0-2 a...

Eriksen in gol con la Danimarca! 0-2 a campo aperto contro l’Islanda

Condividi questo articolo

Poulsen Eriksen Danimarca

Eriksen, in attesa di ritagliarsi uno spazio importante con l’Inter, resta uno dei protagonisti principali della Danimarca. Il trequartista, infatti, ha segnato un bel gol nella partita di Nations League contro l’Islanda. Riviviamo l’azione che ha portato alla sua marcatura

RITORNO AL GOL – Christian Eriksen non ha avuto un inizio facile con la maglia dell’Inter, ma continua a far bene con la Danimarca. L’ex Tottenham al 46esimo è riuscito a firmare il gol dello 0-2 contro l’Islanda. Il trequartista sfrutta un rimpallo per involarsi a campo aperto nella metà campo avversaria. E’ poi freddo nel battere il portiere nell’uno contro uno.