Eriksen in campo 90′ in Southampton-Tottenham: Ings punisce Mourinho

Christian Eriksen, accostato nelle ultime ore al mercato dell’Inter (vedi articolo) per quanto riguarda il mercato di giugno (ma non solo), è sceso in campo 90′ da titolare in Southampton-Tottenham, match di Premier League terminato 1-0 a favore della squadra di casa. Decisivo il gol dell’ex Liverpool Danny Ings che punisce José Mourinho.

ERIKSEN IN CAMPO – Christian Eriksen in campo 90 minuti in Southampton-Tottenham, terminata con il punteggio di 1-0 e valida per la ventunesima giornata di Premier League. Decisivo il gol di Danny Ings al 17 minuto di gioco. Doppia beffa per l’ex Inter José Mourinho che oltre ad aver perso la partita, perde anche l’attaccante Harry Kane infortunatosi in occasione del gol del momentaneo vantaggio, anche se poi annullato dopo il consulto al VAR per una questione davvero di centimetri. Ci ha provato Christian Eriksen a portare in vantaggio la sua squadra soprattutto in occasione dei calci piazzati. Il calciatore, che non ha aperto al rinnovo con gli Spurs, è un obiettivo dell’Inter per il mercato di giugno dato il suo contratto in scadenza e che da oggi potrebbe firmare eventuali contratti anche per la prossima stagione (vedi articolo). Attenzione però, perché il Tottenham potrebbe decidere di venderlo già a gennaio cercando di monetizzare qualcosa. Il prezzo fissato sarebbe di circa 20 milioni. L’Inter segue e apprezza il giocatore, ma valuterebbe il suo acquisto per giugno e solo in caso di problematiche legate alla trattativa con Arturo Vidal, ritenuto più funzionale nell’immediato.