Eriksen, il medico che lo salvò ferito da un petardo

Salvò la vita a Eriksen durante quel maledetto Danimarca-Finlandia quando l’ex numero 24 nerazzurro si accasciò al suolo, privo di sensi (vedi articolo). Tra i medici che gli salvarono la vita, quasi miracolosamente, c’era anche Valentin Velikov che, durante l’ultimo match del Ludogorets, è rimasto ferito.

PETARDO – Valentin Velikov sarà una di quelle persone che Eriksen si porterà per sempre dentro. Una di quelle persone che, in quel Danimarca-Finlandia, gli salvarono la vita. Velikov è un medico ed era in campo quel giorno quando il danese accusò il malore, riuscendo a salvarlo. Due giorni fa però, Velikov, è stato ferito durante la partita tra Ludogorets (squadra per cui lavora) e Cska Sofia. A causa del lancio di petardi e pezzi taglienti di cemento contro la panchina del Ludogorets – spiega la squadra bulgara sui propri canali ufficiali – tre persone sono rimasti ferite ed è una fortuna che l’incidente si sia concluso senza gravi conseguenze per la salute e la vita dei tre.