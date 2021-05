Eriksen vincitore del Gol del mese: premiato dall’Inter per questa rete

Christian Eriksen ha ricevuto il premio da parte dell’Inter per il Gol del mese, questa la scelta dei member, la stessa dei nostri lettori.

GOL DEL MESE – Christian Eriksen ha ricevuto, per la seconda volta, il premio per il Gol del mese per il suo gol contro il Napoli. Così l’Inter scrive su Twitter. “🎯 | GOL DEL MESE Il sinistro all’angolino contro il Napoli è stato votato dai member come miglior gol del mese: per @ChrisEriksen8 è il secondo premio stagionale, dopo quello vinto in Gennaio per il gol su punizione contro il Milan #InterMembership #GoalOfTheMonth“.

