Eriksen gioca con l’Udinese? Ecco come si inserisce nell’Inter – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che Eriksen potrebbe debuttare già domenica contro l’Udinese. Il danese serve per da qualità e imprevedibilità.

PRIMO VIAGGIO AD APPIANO – Oggi Eriksen andrà alla Pinetina per conoscere Conte e i suoi nuovi compagni. Probabile che ci scappi, se non un allenamento completo, almeno una sgambata. L’ormai ex Tottenham non sarà convocato per il match di Coppa Italia con la Fiorentina (si accomoderà in tribuna), ma sarà a disposizione per la sfida in casa dell’Udinese di domenica prossima. Per giocare dall’inizio? Beh, al momento è difficile fare previsioni di questo tipo.

COME SENSI – Eriksen è sicuramente allenato e ha giocato l’ultima gara (in tutto 28’) mercoledì scorso contro il Norwich. Insomma, magari non viaggerà ai ritmi richiesti da Conte, ma comunque non ci metterà troppo a raggiungere una condizione adeguata. Poi, è chiaro, servirà collocarlo tatticamente all’interno dell’impianto del tecnico leccese, che non prevede un vero trequartista, ma due mezzali ai lati di un vertice basso davanti alla difesa. Almeno nelle prime uscite stagionali, però, Sensi, a seconda delle fasi di gioco, finiva anche per alzarsi e per accentrarsi, mentre Barella (o chi per lui) si abbassava fin quasi al fianco di Brozovic. Ebbene, nello “scacchiere contiano”, Eriksen prenderà proprio il posto dell’ex Sassuolo, assumendone anche i compiti tattici, ma aggiungendo qualità, esperienza e giocate.

MIGLIORARE IL GIOCO – La speranza è di aggiungere imprevedibilità e fantasia ad una manovra che, negli ultimi tempi, è diventata troppo scontata. L’Inter, insomma, non può più essere solo Lukaku e Lautaro. Infatti, il danese è arrivato già a gennaio in cambio di 20 milioni di euro da versare al Tottenham, con un accordo già fatto per giugno quando sarebbe sbarcato a costo zero, per dare un’ulteriore dimensione e per dare fino in fondo caccia alla Juventus.