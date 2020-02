Eriksen fisicamente indietro? I minuti di Moses e Young smentiscono – TS

“Tuttosport” prende ad esempio Young e Moses per far capire che i tempi di inserimento di Eriksen sono dovuti a motivi tattici più che fisici.

MENO MINUTI – Conte ha più volte spiegato come Eriksen non sia arrivato nelle condizioni atletiche migliori, però, al tempo stesso, non ha avuto difficoltà a inserire con maggiore velocità gli altri due acquisti, Young e Moses, che, a differenza del danese, erano reduci da periodi di minor impiego nei loro precedenti club. Eriksen, per dire, fra dicembre e gennaio aveva collezionato col Tottenham ben 12 presenze sulle 13 gare disputate dalla squadra di Mourinho in quei due mesi, giocando da titolare 6 volte per un totale, recuperi esclusi, di 658 minuti, di cui 384 nel solo mese di gennaio. Young con il Manchester United nello stesso periodo aveva messo insieme 6 presenze (5 dal primo minuto) per un totale di 429 minuti, di cui solo 90 a gennaio (il 4 in FA Cup). Moses, infine, con il Fenerbahce aveva solo 12 minuti a referto, il 13 dicembre in Coppa di Turchia, visto che poi si era infortunato.

PROBLEMA TATTICO – Il bilancio in nerazzurro, però, dice che Young è stato finora il più utilizzato da Conte come minutaggio, ben 450 minuti (5 gare da titolare sulle 6 in cui è stato a disposizione), Moses 197 (2 da titolare sulle 6 a disposizione) ed Eriksen ultimo con 137 (1 solo match da titolare e 4 da subentrante). Conte stesso, però, a gennaio aveva spiegato come l’inserimento di esterni nuovi fosse più rapido: «Da un punto di vista tattico, le difficoltà per quel ruolo sono quasi nulle, non ci sono tante cose da fare». E’ evidente, dunque, che oltre a un aspetto fisico, per Eriksen stia pesando molto anche l’aspetto tattico.