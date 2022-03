Eriksen, esordio dal 1′ in Norwich-Brentford? La scelta di Frank sull’ex Inter

Sabato scorso, l’ex Inter Christian Eriksen è ritornato ufficialmente in campo dopo il drammatico episodio del 12 giugno in Danimarca-Finlandia. Tra poco c’è Norwich-Brentford

TITOLARE − Eriksen scenderà in campo dal primo minuto. Ufficiale la scelta del suo tecnico Thomas Frank. Dopo l’esordio assoluto nella ripresa di Brentford-Newcastle, il centrocampista danese debutterà partendo titolare in Norwich-Brentford. Il Brentford ha bisogno della classe dell’ex Inter per risalire la china in classifica. Al momento, i londinesi si trovano al quindicesimo posto in Premier League a quota 24 punti. L’ex centrocampista dell’Inter non scende in campo dal 1′ in una gara ufficiale da quel drammatico 12 giugno 2021. Con la maglia di un club invece bisogna ritornare indietro al 15 maggio, Juventus-Inter 3-2, con i nerazzurri già campioni d’Italia.