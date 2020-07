Eriksen Ã¨ tornato un problema: ora deve dimostrare anche per il futuro – TS

Eriksen è tornato un problema: ora deve dimostrare anche per il futuro – TS

“Tuttosport” sottolinea che Eriksen ha otto partite per prendersi l’Inter e dimostrare che è il giocatore su cui puntare anche la prossima stagione.

PARTITE DECISIVE – Otto partite per convincere Conte a costruire l’Inter che verrà attorno a lui. Tempo di esami per Christian Eriksen e gli alibi sono finiti. La fiducia della società resta incrollabile, però è il momento di dimostrare qualcosa di più. L’Inter non vuole mettergli troppa fretta, ma attende segnali dal giocatore. Conte ha ridisegnato la sua squadra con un 3-4-1-2 per introdurre in trequartista, ruolo in cui il danese è più a suo agio, e ha lavorato per metterlo in condizione.

INVESTIMENTO TOP – Il problema è che dopo un paio di prove incoraggianti Eriksen è tornato quello di febbraio. Quando però aveva degli alibi dati dalla condizione e dall’inserimento. Contro il Bologna è bastato Schouten a tagliarlo fuori dalla partita. Troppo poco per quello che dovrebbe essere il giocatore in grado di accendere la luce. Considerato poi che nei giudizi pesa anche lo stipendio. Eriksen infatti nel 2020-2021 sarà il giocatore più pagato da Suning, con un ingaggio da 7,5 milioni fissi che possono arrivare a 10 coi bonus. In più è stato acquistato per 20 milioni quando sarebbe stato a zero sei mesi dopo.

FUTURO IN BILICO – Questi mesi sono serviti a Conte per capire che Eriksen fatica a interpretare l’interno del 3-5-2 secondo i suoi desideri. Difatti ha deciso di cambiare sistema. Ora il danese nelle ultime 8 partite deve dimostrare di poter essere centrale in un progetto che punta a vincere. Avendo Suning investito tanto sul giocatore è difficile che possa essere messo da parte. Ma nella prossima stagione arriveranno rinforzi in mezzo. Che significa anche concorrenza. Eriksen dovrà darsi una mossa per non diventare un carissimo problema nei piani di Conte.