Eriksen e la Danimarca. Il ct Hjulmand: «E’ pronto al 100% per giocare»

L’Inter prepara la partita contro la Juventus di domenica 3 aprile alle 20:45. I nerazzurri vogliono vincere per tenere vivo il sogno scudetto, il secondo consecutivo. Protagonista dello scorso anno è stato Christian Eriksen che, dopo il malore, ora è pronto a tornare a vestire la maglia della Danimarca.

RITORNO – L’Inter ha salutato Eriksen nel mese di dicembre scorso rescindendo il suo contratto vista l’impossibilità di giocare in Italia con un pacemaker sottocutaneo. Erisken è tornato in Premier League vestendo la maglia del Bretford e sabato, con la Danimarca, tornerà a giocare da quel malore accusato ad Euro2020 contro la Finlandia. Eriksen ha contratto anche il Covid ma è pronto a tornare. In merito a questo ha parlato il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand. Ecco le sue parole riportate da Sportmediaset. «E’ pronto al 100% per giocare al Parken. Dobbiamo solo vedere cosa ha fatto esattamente a Brentford dove ha ricominciato ad allenarsi domenica. Prima di allora, aveva saltato gli allenamenti per quattro giorni. Dobbiamo vedere quanto ha fatto e quando avremo gli ultimi dati, decideremo».

Fonte: Sportmediaset