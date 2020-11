Eriksen e gli altri volti nuovi: tutti le cifre per acquisti dell’Inter nel 2020

Christian Eriksen

Il bilancio approvato oggi dall’assemblea dei soci dell’Inter contiene anche diversi acquisti di quest’ultimo anno. Presente anche Eriksen, arrivato a gennaio, ma apparentemente già sul piede di partenza

L’assemblea dei soci dell’Inter ha approvato oggi il bilancio. I conti nerazzurri hanno subito l’impatto della pandemia da COVID-19, come esposto dettagliatamente da Giuseppe Marotta (leggi qui) e Alessandro Antonello (leggi qui) nei loro interventi. Ci sono stati numerosi incassi da plusvalenza (leggi qui), ma anche diversi investimenti per rinforzare la squadra e “Calcio&Finanza”, consultando il bilancio dell’Inter, ha esposto i principali. Spiccano i 67,2 milioni (di cui 6 come compenso agenti) spesi per Romelu Lukaku, seguito da Hakimi e Barella appaiati a quota 40 milioni. Christian Eriksen, sempre più in discussione, è costato quasi 27 milioni (di cui 7 di compenso agenti). Sono stati spesi anche 10,5 milioni per Ionut Radu e 4,5 milioni per Lucien Agoume.

fonte: calcio&finanza.it