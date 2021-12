Eriksen, dirigente Odense: «Possiamo tesserarlo ma decisione solo sua»

Christian Eriksen è ritornato ad allenarsi con l’Odense, squadra danese. Il direttore Sport&Event del club, Augustinus ha parlato della possibilità della società di poterlo tesserare

SPAZIO − Augustinus così sulla possibilità di tesserare Eriksen: «È una decisione al 100% di Christian Eriksen. Se potessimo dargli un contratto, lo avremmo fatto. Abbiamo un buon rapporto con Christian. Abbiamo contatti regolari ed è fantastico che possa allenarsi ad Ådalen. Ma non mettiamo sul tavolo un contratto finché non deciderà se vuole tornare a giocare a calcio. Naturalmente c’è spazio per Christian all’Odense se decidesse di tornare a giocare a calcio».

FUTURO − Augustinus parla anche del domani del giocatore: «Possiamo allungare un po’. Ma probabilmente non ci sono club danesi che hanno i soldi per comprarlo gratis. Forse il Copenaghen ma c’è differenza se sarà libero dall’Inter o no. Probabilmente non ci sono nemmeno club danesi in grado di fornirgli uno stipendio compatibile con le qualità. Noi non vogliamo raddoppiare dieci volte lo stipendio della Superliga. Posso ben immaginarlo in un altro ruolo fuori dal campo. Potremo dialogare anche su questo quando avrà chiarito il suo futuro».

Fonte: bd.tk