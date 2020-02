Eriksen deve ancora inserirsi, ecco perché sta giocando poco – CdS

Il “Corriere dello Sport” spiega i motivi per cui Eriksen non è ancora al centro dell’Inter: questione fisica e tattica.

SPAZIO DA CONQUISTARE – E’ stato il colpaccio di gennaio. Non sono della nostra serie A, ma di tutta Europa. Nessun’altra squadra, infatti, è riuscita ad acquistare a metà stagione un calciatore del profilo e della statura di Eriksen. Al momento, però, il danese non è ancora “dentro” l’Inter. Lo dimostra il fatto che, da quando è a disposizione di Conte, è stato titolare una sola volta, mentre nelle altre 3 occasioni si è accomodato in panchina per poi entrare in campo nella ripresa. Peraltro, a Udine, dove ha giocato dall’inizio, lo ha fatto per mancanza di alternative a centrocampo e non per una scelta precisa. Tanto che, quando l’emergenza in mediana è finita, è rimasto fuori: a vantaggio di Vecino, nel derby con il Milan, e a vantaggio di Sensi, nella semifinale di Coppa Italia con il Napoli.

QUESTIONE TATTICA E FISICA – Attenzione, sarebbe sbagliato, o quantomeno prematuro, parlare di caso. Conte, dopo il match con i partenopei, ha spiegato le ragioni della sua scelta. Che è tattica ma anche fisica. Il danese infatti deve recuperare la condizione che ha perso negli ultimi al Tottenham, giocando poco e con la testa altrove. Insomma, è solo una questione di tempo. Quello necessario affinché il danese si cali in un calcio completamento diverso, che richiede un’applicazione tattica probabilmente inedita per lui. E in più ci sono i cosiddetti “codici” di Conte. Il tecnico pugliese, infatti, pretende dai suoi movimenti precisi e sincronizzati in base alle fasi ma anche alle varie situazioni di gioco. Normale quindi che il processo di apprendimento sia più semplice d’estate, con il tempo concesso dalla preparazione estiva, piuttosto che a gennaio, quando è come salire sull’ultima carrozza di un treno in corsa.