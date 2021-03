Eriksen decisivo, bastano cinque minuti per cambiare Torino-Inter

Eriksen Torino-Inter, copyright Inter-news.it, foto Tommaso Fimiano

Eriksen con il suo ingresso in campo in Torino-Inter ha letteralmente cambiato la partita (come lui, ovviamente, anche Alexis Sanchez).

CAMBIO DECISIVO – Eriksen cambia Torino-Inter, al danese sono bastati letteralmente cinque minuti per indirizzare il match verso una direzione: la vittoria. Ieri l’ex Tottenham non è stato impiegato dal 1′ da mister Antonio Conte perché in settimana aveva riscontrato un problema fisico al ginocchio. Subentrato al 56′ dalla panchina al posto di Roberto Gagliardini, il danese al minuto 61 trova la giocata di prima per Lautaro Martinez che scambia con Romelu Lukaku e poi lo stesso argentino si procura il calcio di rigore con il momentaneo vantaggio. Nonostante l’1-1 la partita cambia con l’ingresso di Eriksen (e di Alexis Sanchez che trova l’assist vincente a cinque minuti dalla fine), Conte mette qualità e sostanza al gioco dell’Inter, contro un Torino ben organizzato dietro. Eriksen accende il gioco dell’Inter con giocate di prima e verticalizzazioni decisive.