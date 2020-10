Eriksen: “Danimarca, 100 presenze? Bello! Milano, Kjaer mi ha aiutato”

Christian Eriksen Danimarca

Eriksen ha raggiunto le cento presenze con la maglia della Danimarca, dove tra l’altro ieri è andato anche in gol nella vittoria esterna per 0-3 contro l’Islanda (vedi QUI). Il centrocampista dell’Inter ai microfoni di Tv2 ha parlato del record raggiunto con la Nazionale e del suo adattamento in Italia.

RECORD – Eriksen commenta il record di cento presenze raggiunte con la Danimarca, facendo riferimento al compagno e amico Simon Kjaer e del suo adattamento in Italia con la maglia dell’Inter: «Cento presenze con la Danimarca? È una cosa bella ma quando giochi non ci pensi. All’Inter? In Italia Kjaer, che parla bene l’italiano, mi ha aiutato tantissimo. Ho chiesto a lui molte cose su come si vive in Italia».

Fonte: Tv2