Eriksen, continua il recupero. In giro con la famiglia per Copenaghen

Continua il percorso di recupero di Christian Eriksen. Il danese, dopo il malore accusato contro la Finlandia nell’esordio di Euro2020 con la sua Nazionale, in questo momento si trova a Copenaghen con la sua famiglia.

RECUPERO IN CORSO – Ovviamente Eriksen al momento sta seguendo il processo di recupero per poi pensare a tornare a giocare a calcio. Il danese al momento ha un peacemaker installato e con questo dispositivo Eriksen non potrebbe tornare a giocare in Italia (vedi articolo). Ciò che però è importante è che in questo momento il centrocampista è sereno e felice con la sua famiglia come riportato dal ‘Mirror’ che lo ha catturato in giro con la fidanzata e il loro figlio in passeggino in giro per Copenaghen un mese dopo aver lasciato l’ospedale. L’Inter ovviamente lo attende a Milano ma la priorità è che Eriksen si riprenda definitivamente al 100% godendosi i momenti con la sua famiglia.

