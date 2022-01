Eriksen al Brentford, il DS: «Discusso quando saputo dell’addio all’Inter»

Eriksen da oggi è un nuovo giocatore del Brentford (vedi articolo). Il direttore sportivo, Phil Giles, spiega come ha iniziato a pensare di poterlo ingaggiare quando il danese ha rescisso con l’Inter.

IL COLPO – Christian Eriksen a breve tornerà finalmente a giocare. Phil Giles, Director of Football del Brentford, spiega come è stato possibile prenderlo: «Abbiamo iniziato a discutere la possibilità di ingaggiare Eriksen quando abbiamo saputo che avrebbe lasciato l’Inter. È fantastico che sia con noi. Ovviamente il processo per prenderlo è risultato più lungo della maggior parte dei trasferimenti. Capisco che molte persone abbiano domande il tal senso, ma per rispettare la sua privacy non entreremo nei dettagli. I tifosi del Brentford possono essere sicuri: Eriksen è nella forma migliore per tornare a giocare a calcio in maniera competitiva. Ora ha deciso di firmare per noi e tutte le parti in questione vogliono pensare al calcio. Sono sicuro che qui avrà un grande impatto, da ora alla fine della stagione».

Fonte: brentfordfc.com