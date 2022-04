Eriksen ancora decisivo col Brentford! L’ex Inter protagonista al 96′

Eriksen ancora decisivo in Premier League con la maglia del Brentford. Suo l’assist al 96′ per l’incornata vincente di Jansson. Partita intera per l’ex centrocampista dell’Inter

DECISIVO − Christian Eriksen conclude in modo ottimale il suo pomeriggio di Premier League. Successo al fotofinish con la maglia del Brentford sul campo del Watford. I biancorossi iniziano bene la partita passando in vantaggio al quarto d’ora del primo tempo grazie alla rete di Norgaard. Nella ripresa, reazione dei padroni di casa che al 54′ trovano il pareggio con Dennis. Nel finale di partita, sale in cattedra l’ex Inter Eriksen che al 96′ pennella su calcio piazzato per il colpo di testa decisivo di Jansson. Brentford sempre più su: undicesimo posto con 39 punti in saccoccia.