Eriksen, l’agente sul ritorno: «Non c’è programma, nessuna pressione»

Martin Schoots, agente di Christian Eriksen, ha fatto chiarezza sulla situazione relativa al centrocampista danese dell’Inter.

RITORNO – Martin Schoots, agente di Christian Eriksen, ha parlato via SMS a TV2Sport delle presunte parole da parte del centrocampista danese ai compagni dell’Inter riguardo proprio ritorno a giocare (vedi articolo). «Personalmente non l’ho mai sentito dire questo. L’Inter è contenta di vedere che Christian è in buona forma. Come tutti gli altri in quella situazione, Christian vuole solo essere nella migliore forma possibile come padre, marito, figlio, fratello e amico. Non c’è programma, nessuna pressione. Niente».

Fonte: sport.tv2.dk – Christian Kjær, Henrik Fallesen e Jacob Nordestgaard Lage