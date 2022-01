Eriksen a San Siro per salutare l’Inter, una partita nel mirino – CdS

Christian Eriksen potrebbe salutare i tifosi dell’Inter a San Siro già dalle prossime partite casalinghe. Lui, intanto, si allena a Chiasso.

IL SALUTO – Christian Eriksen si allena sul campo del Chiasso insieme a un preparatore atletico danese. Dopo aver risolto il suo contratto con l’Inter c’è la volontà di salutare in maniera calorosa i tifosi dell’Inter a San Siro. L’ipotesi è quella di vederlo tra una settimana contro la Lazio, ma non c’è ancora niente di organizzato dato che il via libera deve arrivare da lui. Intanto Christian decide anche il suo futuro, si allena da poche settimane e ha bisogno di superare una visita importante con lo staff di medici danesi che lo ha in cura. Il centrocampista ha offerte dall’Olanda e dalla Danimarca, ma tornare in patria potrebbe non essere una sua priorità.

Fonte: Corriere dello Sport