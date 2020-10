Eriksen: “100 presenze con Kjaer? Sono orgoglioso. Spero saranno di più”

Christian Eriksen Danimarca

Christian Eriksen ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Danimarca. Il trequartista ha sottolinea le 100 presenze con la sua Nazionale, traguardo che lo accomuno a Simo Kjaer. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Tipsbladet

TRAGUARDO CON LA DANIMARCA – Di seguito le dichiarazioni di Eriksen: «Sento una certa pressione per dove arriverà Kjaer (ride, ndr.). C’è un sacco di lotta. Sei orgoglioso di questa situazione, in cui hai giocato 100 partite, e si spera che ne arriveranno molte altre, ma quante saranno lo dirà solo il tempo. È un po’ un cliché giocare partita per partita, ma è anche vero che si arriva soltanto in questo modo».