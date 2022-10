Emre non dimentica: «Inter sempre nel mio cuore! Italia seconda nazione»

Emre ha giocato all’Inter dal 2001 al 2005, ora è l’allenatore dell’Istanbul Basaksehir che in serata ha perso 2-1 in UEFA Europa Conference League contro la Fiorentina (vedi articolo). In conferenza dal Franchi ha ricordato con affetto il suo passato nerazzurro.

L’EX – Emre Belozoglu ha collezionato 115 presenze e 5 gol con l’Inter fra il 2001 e il 2005, in tanti ricorderanno la sua gloriosa doppietta alla Lazio del 7 dicembre 2002. Ora allena e oggi era in Italia, per affrontare la Fiorentina con l’Istanbul Basaksehir. Al termine della partita di UEFA Europa Conference League Emre è tornato sul suo passato italiano: «Per me l’Italia è sempre speciale. Ho giocato quattro anni a Milano, l’Inter è sempre nel mio cuore. Da un anno e mezzo sto allenando e sono molto contento di essere qui, poi la gente in Italia è molto calda come i turchi: li sento molto vicini. Per questo l’Italia è sempre nel mio cuore, abito a Istanbul ma l’Italia è la mia seconda nazione».