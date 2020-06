Emre: “All’Inter tanti campioni. Al mio esordio in...

Emre: “All’Inter tanti campioni. Al mio esordio in maglia nerazzurra…”

Condividi questo articolo

Emre Belözoğlu, ex centrocampista dell’Inter, è stato il protagonista insieme a Okan Buruk di “Inter Calling”. Si è parlato inevitabilmente della loro esperienza in nerazzurro

ESORDIO – Emre, ai microfoni di “Inter TV”, ha parlato del suo esordio: «La nostra prima partita è stata durante la prima giornata di campionato siamo entrati entrambi dalla panchina. Naturalmente eravamo molto carichi ed entusiasti. La cosa più importante era vincere la prima gara della stagione e ci siamo riusciti, giocavamo contro il Perugia. Siamo entrati io e Okan sul 2-1 e alla fine abbiamo vinto per 4-1. Okan in particolare era un calciatore molto energico. Ho imparato molto da lui. Sentivamo di avere fatto la differenza in quella gara».

COMPAGNI – Emre ha chiuso parlando anche dei compagni di squadra: «Se dovessi sceglierne uno direi Il Fenomeno Ronaldo. Oltre a lui c’erano Zanetti, Vieri, Recoba, Seedorf. Abbiamo giocato con dei calciatori fortissimi, non mi piace individuare qualcuno in particolare ma questi sono i primi nomi che mi vengono in mente».