Emre dice stop, l’ex Inter si ritira: “Grazie a tutti! Ogni momento prezioso”

Condividi questo articolo

Emre – ex centrocampista dell’Inter – annuncia oggi il suo ritiro dal calcio giocato attraverso una lettera pubblicata sul sito del Fenerbahce. Anche la società nerazzurra viene citata tra i ringraziamenti del classe ’80 turco

GRAZIE A TUTTI – Attraverso una lunga lettera pubblica sul sito ufficiale del Fenerbahce, l’ormai ex capitano Emre Belozoglu annuncia il suo addio al club. E il conseguente ritiro dal mondo del calcio giocato. Il mondo in cui ha sempre sognato di vivere da calciatore e lo ha fatto da centrocampista con più maglie, tra cui quella dell’Inter, oltre che della Nazionale Turca. Il classe ’80 ha voluto rimarcare tutta la sua carriera calcistica, in questo passo: “[…] Oggi lascio il calcio, il mio sogno, iniziato nel Settore Giovanile dello Zeytinburnu. Vorrei ringraziare tutti i miei grandi club: Zeytinburnu, Galatasaray, Inter, Newcastle, Atletico Madrid e Basaksehir. Tutti i dirigenti. Gli allenatori. I dipendenti. E i compagni. Amici e fratelli. Ogni momento è stato prezioso, grazie […]”. Per Emre, che compirà 40 anni a settembre, quattro anni all’Inter tra il 2001 e il 2005, con 115 partite giocate e 5 gol. La Coppa Italia 2004/05 nella sua bacheca nerazzurra.