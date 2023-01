Empoli, vittoria (quasi) in tasca e poi si sveglia il Torino! 2-2 e brividi finali

L’Empoli, dopo la vittoria sorprendente in casa dell’Inter, è sceso in campo alle ore 15 contro il Torino nel match valevole per la ventesima giornata di Serie A. La squadra di Paolo Zanetti va sul 2-0 ma si fa raggiungere dai granata: la sfida termina …

CROLLO – L’Empoli di Paolo Zanetti, dopo la vittoria a San Siro contro l’Inter, affronta il Torino di Ivan Juric al Castellani. I toscani siglano il vantaggio al 37′ con Luperto che batte Milinkovic Savic di testa su calcio d’angolo. La prima frazione di gioco si chiude sull’1-0 per la squadra di casa. Il raddoppio dell’Empoli arriva al 69′ con un gran gol di Marin dalla distanza. Quando tutto sembra andare verso la vittoria dei toscani, ecco che il Torino reagisce: all’82’ arriva il 2-1 di Ricci che calcia di prima e infila Vicario. All’85’ doccia fredda per l’Empoli: il Torino sigla il 2-2 con Miranchuk. Al 90′ ancora un brivido per l’Empoli con Miranchuk che colpisce il palo alla destra di Vicario. Dopo 4 minuti di recupero e un Torino pericolosissimo, la partita si chiude sul 2-2.