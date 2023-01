Empoli vincente prima dell’Inter: Sampdoria KO con gol annullato al 102′!

L’Empoli lunedì prossimo sarà ospite dell’Inter, ma intanto vince. Nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A i toscani battono 1-0 con la Sampdoria, furiosa perché nel finale succede di tutto. Al 102′ annullato col VAR un gol di Colley per mano di Gabbiadini.

TRE PUNTI COL BRIVIDO – L’Empoli prosegue il suo buon inizio di 2023, ma il finale è clamoroso. Nuova sconfitta per la Sampdoria, la cui classifica è sempre più preoccupante col -7 dalla salvezza. Nel primo tempo la miglior occasione è dei blucerchiati, al 23′ con bel cross di Tommaso Augello per la girata di Mehdi Léris sulla traversa. Per i toscani invece va vicino al gol Martin Satriano, prestito Inter di nuovo titolare, che poco prima dell’intervallo manda alto su traversone teso da sinistra. A inizio ripresa (51′) Guglielmo Vicario effettua una bella parata su conclusione radente di Ronaldo Vieira. L’Empoli trova il gol partita al 55′, con colpo di testa di Tyronne Ebuehi su corner da sinistra di Razvan Marin. Proprio al 90′ Vicario è di nuovo fondamentale su un tentativo del fresco ex Sam Lammers. A recupero ormai scaduto (97′) Vicario fa ancora un miracolo a seguito di una punizione, poi azione convulsa con Emil Audero (portiere in attacco), che serve Alessandro Zanoli il cui assist per Omar Colley è vincente. Esultanza clamorosa per il gambiano e tutta la Sampdoria, ma c’è un check col VAR per tocco col braccio di Manolo Gabbiadini durante l’azione. Al 102′ l’arbitro Alberto Santoro decide: non è gol, e nemmeno rigore per il contatto fra lo stesso Gabbiadini e Sebastiano Luperto (molto dubbio). L’Empoli festeggia, la Sampdoria è furiosa.