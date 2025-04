Empoli e Venezia, Pasqua con tanti gol ma il pari fa felice il Lecce!

Empoli-Venezia finisce 2-2 al Castellani, dopo un secondo tempo fantastico. Ma il pari accontenta solamente il Lecce di Giampaolo.

RIPRESA DA URLO – Scontro diretto al Castellani tra Empoli e Venezia, con il Lecce di Marco Giampaolo (che resterà alla guida fino al termine della stagione) spettatore interessatissimo. Al Castellani, le due squadre arrivano appaiate in classifica a quota 24 punti. I salentini, che ieri hanno perso 0-3 in casa contro il Como, sono quartultimi a 26. Dunque, chi vince vivrebbe almeno una settimana da squadra salva. Al Castellani primo tempo equilibrato con la squadra di Di Francesco che alla lunga si fa però preferire. La più grande occasione arriva al 34′ con Doumbia, che carica la conclusione dal limite dell’area ma è favolosa la prodezza di Vasquez, che tiene la partita sullo 0-0. Nella ripresa, l’Empoli esce meglio dagli spogliatoi e al 58′ passa in vantaggio: esterno mancino di Henderson e preciso colpo al volo di Fazzini. Primo gol in questo campionato per il centrocampista dei toscani. L’Empoli può subito raddoppiare, provandoci al 63′ prima col prestito Inter Sebastiano Esposito e subito dopo con Cacace. Ma prima Radu e poi la poca precisione del neo-zelandese impediscono alla squadra di D’Aversa di segnare il 2-0. Dal gol mangiato si passa 4′ più tardi al gol subito: corner di Nicolussi Caviglia, Vasquez va a vuoto e facile tap-in sottoporta per Yeboah. All’84’, il Venezia trova il gol che ribalta tutto: pallone dentro per Gytkjaer, Vasquez respinge e sulla ribattuta Busio fa 2-1. Ma dura pochissimo il pari lagunare perché un minuto dopo il neo-entrato Anjorin si inventa il gol del 2-2.

EMPOLI-VENEZIA 2-2

58′ Fazzini, 67′ Yeboah, 84′ Busio, 85′ Anjorin