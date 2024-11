Empoli e Udinese si spartiscono la posta. In campo anche Esposito

Termina con il punteggio di il monday night di Serie A fra Empoli e Udinese: un punto a testa che serve a muovere la classifica, con anche Sebastiano Esposito in campo nel finale. Ecco quanto successo nella partita dello stadio Castellani.

UN PUNTO A TESTA – Non si fanno male Empoli e Udinese nel primo dei due match del monday night della Serie A. A passare in vantaggio sono i padroni di casa, con Pietro Pellegri che al 23′ lascia partire una conclusione fuori area e buca il portiere avversario, sbloccando così il risultato. Non ci stanno, però, gli ospiti, che dopo la rete subita provano a reagire. E il frutto dei loro sforzi si concretizza nel secondo tempo. Minuto 76, Sandi Lovric batte un calcio d’angolo sul primo palo dalla sinistra, trovando un Davis tutto solo che ha il tempo di girarsi e trovare il pari. Nell’ultimo quarto d’ora, per l’Empoli, dentro anche Sebastiano Esposito, giocatore di proprietà dell’Inter e in prestito proprio ai toscani. Nel finale sono i friulani, che sembrano avere più energie, a spingere per cercare di trovare la vittoria. Il gol decisivo, però, non arriva. Un punto utile a entrambe per muovere la classifica dopo questo tredicesimo turno di Serie A.

EMPOLI-UDINESE 1-1

Gol: Pellegri al 23′, Davis al 76′