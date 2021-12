Empoli, rimonta a Torino! 88 minuti in campo per Pinamonti

Termina 2-2 la gara tra Torino ed Empoli. I toscani rimontano un passivo di 2-0 anche grazie all’espulsione di Singo nel primo tempo. 88 i minuti giocati da Andrea Pinamonti, che ha lasciato posto nel finale a Leonardo Mancuso.

PAREGGIO IN RIMONTA – Sembra mettersi tutto bene fin dall’inizio per il Torino che in soli quindici minuti si porta già sul 2-0. Ad aprire le marcature ci pensa Tommaso Pobega che si avventa su un tiro ribattuto di Sanabria e anticipa Vicario. Il raddoppio passa per i piedi di Marko Pjaca che salta due giocatori e conclude con un bel tiro all’angolino. L’inerzia della gara cambia però al 32′, quando Singo trattiene Di Francesco e commette così fallo da ultimo uomo, venendo sanzionato con il cartellino rosso. La superiorità numerica viene subito sfruttata dall’Empoli, con Romagnoli che anticipa tutti di testa da calcio d’angolo. Il gol del pari arriva poi nel secondo tempo, con uno stacco di testa di La Mantia che anticipa tutti e sigla il 2-2 finale. Per Andrea Pinamonti 88 minuti in campo.