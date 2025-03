L’Empoli riacciuffa il Como con Kouamé: un punto a testa!

Douvikas la sblocca e Kouamé riporta in parità. Lo scontro tra Como ed Empoli, per la trentesima giornata di Serie A, termina 1-1.

PRIMO TEMPO – In campo alle ore 15.00, insieme a Venezia-Bologna, Como-Empoli per la trentesima giornata di Serie A. La sfida salvezza allo Stadio Sinigallia si rivela particolarmente avvincente, a partire dalla mezz’ora. Al 34′, infatti, Kouamé va vicinissimo al gol tuffandosi di testa col pallone che termina sul fondo. Ancora Empoli pericoloso al 39′: il palo impedisce a Grassi di esultare dopo il colpo di testa. Sulla ribattuta ci prova anche Esposito, che però non trova lo specchio della porta.

Como-Empoli 1-1

SECONDO TEMPO – Il Como risponde dopo la ripresa, col colpo di testa di Goldaniga al 49′: la conclusione però finisce fuori. L’Empoli, però, resta vivo e colpisce un altro palo: Kouamé al 51′ è bravo a superare il portiere in uscita e a ritrovarsi a porta vuota, meno però nella conclusione che finisce sul legno. Alla fine sono i padroni di casa a sbloccare il match: al 61′ Douvikas trova il vantaggio con il tap-in vincente. Kouamé però non si arrende e al 75′ va finalmente in gol con una conclusione di testa che riporta tutto in parità. L’attaccante dell’Empoli ha ancora un’opportunità all’89’ ma la spreca malamente: con la porta praticamente vuota, dal centro dell’area Kouamé impatta male il pallone e manda in frantumi il sogno della vittoria. Guai per Fazzini, poi, nel finale di gara: al 90+2′ il centrocampista italiano viene espulso con un cartellino rosso diretto per un fallo duro su Ikoné.