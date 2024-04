Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali: un pezzo di (futura) Inter in campo

Alle ore 18 è in programma il calcio d’inizio di Empoli-Napoli, la prima delle due partite di questo sabato di Serie A. Sono da poco uscite le formazioni ufficiali delle due squadre, con un pezzo di futura Inter in campo dal primo minuto.

OBIETTIVI – Empoli-Napoli è una sfida importantissima per entrambe le squadre, sebbene – chiaramente – gli obiettivi siano ben differenti. Per i toscani è importante tornare a fare punti il prima possibile per allontanarsi dalla zona calda della classifica, vista la bagarre nella lotta per la salvezza. Dall’altra parte i partenopei guidati da Francesco Calzona devono cercare di raccogliere punti importanti per un posto nelle coppe europee in vista della prossima stagione, coadiuvati anche dal fatto che i risultati delle italiane in Europa permetteranno – grazie al ranking – di avere più posti a disposizione.

Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali con un “pezzo” di Inter

FUTURO NERAZZURRO – Tra le scelte dei due tecnici per Empoli-Napoli, a interessare di più in casa nerazzurra è l’impiego o meno di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco dal prossimo anno sarà un elemento a disposizione della rosa di Simone Inzaghi e questa sera, con il calcio d’inizio alle ore 18, è uno dei tre giocatori schierati a centrocampo dal primo minuto da parte di Francesco Calzona. Il polacco partirà quindi da titolare e ai partenopei serviranno proprio anche le sue qualità per rialzare la testa dopo gli ultimi risultati non proprio esaltanti, tra cui il pari in casa per 2-2 dell’ultima giornata contro il Frosinone.

FORMAZIONI UFFICIALI – Ecco, dunque, le formazioni ufficiali dei due allenatori per Empoli-Napoli. Da una parte Davide Nicola si schiera con il 3-4-2-1 e i seguenti uomini: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Cerri. Dall’altra Francesco Calzona risponde con un 4-3-3: Meret; Natan, Juan Jesus, Ostigaard, Di Lorenzo; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano.