Empoli-Monza non emoziona, il Castellani ancora meno! Solo pari

Empoli-Monza termina sul punteggio di 0-0 registrando ufficialmente la prima noiosa partita di Serie A. Ma a far discutere sono, ancor peggio, le condizioni dello Stadio Carlo Castellani.

POCHE EMOZIONI – La stagione di Serie A è ufficialmente iniziata, ma la partita tra Empoli e Monza, terminata sullo 0-0, lascia ben poco da ricordare, se non per le condizioni discutibili del campo. Al “Castellani” si è assistito a uno spettacolo tutt’altro che memorabile, con il terreno di gioco che ha rappresentato la nota più stonata di una serata già di per sé deludente. Il terreno si presentava in condizioni che difficilmente si vedono anche nelle categorie inferiori. È incredibile pensare che siamo solo alla prima giornata di campionato e già ci troviamo di fronte a un campo in queste condizioni. Se il campo ha fatto la sua parte, anche le due squadre non sono state da meno nel proporre uno spettacolo piuttosto mediocre. La partita ha rispecchiato perfettamente una classica sfida di metà agosto, con i giocatori ancora lontani dalla migliore condizione fisica e i ritmi di gioco che ne hanno risentito. Nel complesso dei tiri in porta e delle occasioni avute, l’Empoli forse avrebbe meritato qualcosina in più.

Oltre il campo, prestazione poco convincente

SOLO PARI – Dal punto di vista tecnico, entrambe le squadre hanno mostrato di essere ancora in fase di rodaggio. Le giocate sono state spesso imprecise, con molti errori nei passaggi e nella gestione della palla. l’Empoli, forse, ha cercato di fare qualcosa in più, ma senza mai trovare la chiave per scardinare la difesa avversaria. Il Monza, dal canto suo, ha puntato su una maggiore solidità difensiva, ma ha mostrato parecchie lacune nella costruzione della manovra offensiva. Il pareggio finale rispecchia perfettamente l’andamento di una partita che non ha mai davvero offerto spunti interessanti.