Empoli di misura sul Sassuolo, contributo decisivo di Satriano!

Si è appena conclusa la gara di Serie A iniziata alle 15 tra Empoli e Sassuolo. La squadra di Paolo Zanetti passa per 1-0 sugli emiliani grazie alla rete di Baldanzi, propiziata dal decisivo assist di Martin Satriano.

CONTRIBUTO DECISIVO – Basta una rete di Baldanzi all’Empoli per superare di misura il Sassuolo. Vittoria importante per la squadra di Paolo Zanetti, che dopo poco più di un’ora sblocca il risultato (al 64′). Contributo decisivo di Martin Satriano che scappa sulla sinistra, palla in mezzo e Baldanzi trova la conclusione che decide l’incontro. Nel finale gli emiliani provano quantomeno a strappare il pareggio, ma i toscani reggono bene e conquistano i tre punti.