Empoli-Inter, Zazzaroni non ha dubbi: «Pronostico 2!» Caressa gli va dietro

Nel corso della puntata di oggi della trasmissione Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno fatto il loro pronostico su Empoli-Inter, partita valida per la 10ª giornata del campionato di Serie A.

PRONOSTICI – Queste le parole da parte di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, nel corso della loro trasmissione radiofonica Deejay Football Club, sul pronostico di Empoli-Inter. La partita, valida per la 10ª giornata del campionato di Serie A, è in programma mercoledì 27 ottobre alle ore 20.45. Nessun né da parte di Zazzaroni né da parte di Caressa. Per entrambi la partita finirà con la vittoria dei nerazzurri. «2».

Fonte: Radio Deejay