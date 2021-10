Empoli-Inter, Sanchez assist-man. D’Ambrosio il migliore: le pagelle – CdS

Empoli-Inter 0-2, Alexis Sanchez sostituisce Edin Dzeko e realizza l’assist per D’Ambrosio, che è il migliore in campo. Di seguito le pagelle secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – D’Ambrosio è il migliore di Empoli-Inter, protagonista con un gol e un salvataggio su Luperto, per lui voto 7. Stesso voto anche per Alexis Sanchez e Federico Dimarco: l’italiano è il 12esimo titolare a disposizione di Simone Inzaghi: personalità e sicurezza. Il cileno, invece, non perde il tocco e realizza un assist al bacio per il difensore. Lautaro Martinez (6,5), invece, fa la differenza realizzando un assist proprio per Dimarco. Handanovic mostra personalità sul destro da fuori di Stojanovic e sulla stoccata di Mancuso: voto 6,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno