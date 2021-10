Empoli-Inter, ottimo Dimarco. Lautaro Martinez una furia: le pagelle – TS

Empoli-Inter si è conclusa con la vittoria dei nerazzurri, che si sono rilanciati nella corsa scudetto. Fra i migliori in campo c’è Federico Dimarco, autore del gol del definitivo 0-2. Ottima prestazione anche di Lautaro Martinez: di seguito le pagelle di TuttoSport.

LE PAGELLE – L’Inter torna a vincere in Serie A dopo due battute d’arresto contro Lazio e Juventus. Ad Empoli giornata poco impegnativa per Handanovic che, nel primo tempo, regala il pallone a Bandinelli nell’azione del possibile rigore per i padroni di casa, ma poi si fa trovare pronto in tre diverse occasioni: partita sufficiente del capitano dell’Inter. Per Dimarco voto 7, autore di un’ottima prestazione coronata dal gol che ha chiuso la partita a favore dei nerazzurri. Prova solida per Lautaro Martinez, assist-man sul gol di Dimarco e molto propositivo, specie nel secondo tempo, dove Vicario gli toglie un gol già fatto: voto 6,5. Il migliore in campo, però, è Danilo D’Ambrosio: alla prima da titolare il difensore segna su preciso assist di Sanchez e salva un gol sulla linea di porta, voto 7,5.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino