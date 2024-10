Empoli-Inter, novità De Sciglio dal 1′? Probabile formazione

Empoli-Inter è il match della decima giornata di Serie A: di seguito la probabile formazione del tecnico dei toscani Roberto D’Aversa.

LA SFIDA – Empoli-Inter è in programma stasera 30 ottobre alle ore 18:30 al Castellani. La formazione nerazzurra, reduce da un pareggio amaro contro la Juventus per 4-4, si presenta alla sfida con la volontà di non perdere ulteriore terreno sul Napoli, ieri vittorioso contro il Milan con il punteggio di 2-0. Ora i partenopei sono a 7 punti di vantaggio sui meneghini, secondi in classifica, e sperano di arrivare allo scontro diretto con il vantaggio più ampio possibile. Per quanto riguarda i toscani, invece, l’entusiasmo è elevato per l’ottimo inizio di stagione sia sul piano difensivo che della crescita dei giovani diamanti Jacopo Fazzini, Sebastiano Esposito e Lorenzo Colombo, su tutti. L’auspicio dell’Empoli è di fermare anche l’Inter dopo aver bloccato sullo 0-0 la Juventus.

Empoli-Inter, la probabile formazione di D’Aversa:

LE SCELTE – In Empoli-Inter si potrebbe assistere alla suggestiva scelta di D’Aversa di schierare Mattia De Sciglio dal primo minuto. Per il momento i dubbi persistono, per cui è opportuno non escludere nulla per il match di stasera. I principali ballottaggi, per i toscani, riguardano invece il centrocampo. Il primo è tra Alberto Grassi e Youssef Maleh. Il secondo, invece, concerne quello tra Liam Henderson e Tino Anjorin. Davanti, in assenza dell’infortunato Sebastiano Esposito, ci saranno Lorenzo Colombo e Ola Solbakken.

Empoli (3-5-2): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Maleh, Fazzini, Pezzella; Solbakken; Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa.