Empoli-Inter, Inzaghi ne cambia nove! Torna Handanovic – TS

Simone Inzaghi è pronto a cambiare gran parte della squadra rispetto all’11 sceso in campo contro il Benfica

CAMBI – TuttoSport afferma come Simone Inzaghi effettuerà diversi cambi di formazione rispetto alla sfida contro il Benfica. Giocatori come Handanovic e D’Ambrosio troveranno la titolarità con l’Empoli, soprattutto considerando la squalifica del capitano nerazzurro in Coppa Italia. Sulle fasce ci sarà spazio anche per Bellanova da una parte e Gosens dall’altra, mentre in attacco il tecnico piacentino continuerà l’alternanza schierando Lukaku e Correa. Torna poi Calhanoglu dal 1′ dato il forfait di Mkhitaryan all’ultimo minuto per motivi personali. A far riposare Barella, invece, sarà Gagliardini.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino