Empoli-Genoa, formazioni ufficiali: Esposito sfida due ex dell’Inter

Tra poco in campo Empoli e Genoa, sfida valevole per la diciottesima giornata di Serie A. In campo Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter. Diramate le formazioni ufficiali da D’Aversa e Vieira.

GRANDE ANNATA – Stagione da assoluta protagonista di Esposito all’Empoli, che ha già totalizzato sette gol in 15 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia. L’attaccante di proprietà dell’Inter, dopo svariati prestiti in giro per l’Europa e la Serie B, sta finalmente trovando la sua dimensione. Ad Empoli ha trovato l’ambiente giusto per esplodere definitivamente. La situazione tra Empoli e Inter è chiara: in estate i nerazzurri lo hanno ceduto in prestito con diritto di riscatto. A ciò si aggiunge, inoltre, l’assenza di un diritto di controriscatto da parte dei nerazzurri, nell’ottica di un contesto nel quale l’ipotesi di non poter più decidere in maniera autonoma il futuro del classe 2002 non è per nulla lontana. Oggi nuovamente titolare e affronterà due ex nerazzurri come Andrea Pinamonti in campo e Patrick Vieira sulla panchina del Grifone. Poteva essere tre gli ex, ma Mario Balotelli non ci sarà.

Empoli-Genoa, formazioni ufficiali: Esposito ancora titolare

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Cacace; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Pezzella; Colombo, Esposito.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

GENOA (4-3-3): Leali; Norton-Cuffy, Bani, Vasquez, Martin, Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha.

Allenatore: Patrick Vieira