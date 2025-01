Empoli e Bologna si dividono la posta in palio! Finisce in parità

Empoli e Bologna pareggiano nel saturday-night del Carlo Castellani con il risultato di 1-1. Non prosegue il percorso netto della squadra di Vincenzo Italiano.

PARI – Il Bologna si ferma al Carlo Castellani contro l’Empoli con il risultato di 1-1. La squadra di Vincenzo Italiano delude dopo la grandissima vittoria con il Borussia Dortmund in Champions League e si deve accontentare di un solo punto in Toscana. Tutti i calciatori giocano al di sotto del loro consueto rendimento, merito anche di una delle difese meno battute del campionato. Gli emiliani sono anche andati sotto: al minuto 24 Lorenzo Colombo ha portato l’Empoli in vantaggio grazie al passaggio vincente di Giuseppe Pezzella. Il Bologna ha pareggiato con Benjamin Dominguez prima della fine dei 45 minuti iniziali. Nella ripresa Ismajli ha guidato i suoi al primo risultato utile dopo due sconfitte consecutive in casa.