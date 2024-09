L’Empoli conferma la sua difesa, con la Fiorentina scialbo pari!

Finisce 0-0 Empoli-Fiorentina al Castellani. Il derby toscano è privo di vere occasioni da gol, ma la squadra di D’Aversa si conferma super organizzata.

PARI SENZA EMOZIONI – Empoli e Fiorentina sono reduci da due belle vittorie in campionato: gli azzurri a Cagliari contro la squadra di Davide Nicola e i viola in casa contro la Lazio in rimonta per 2-1. Al Castellani va in scena il derby toscano. Partita molto equilibrata e con poche vere occasioni da rete. Nel primo tempo, la prima giocata arriva da Moise Kean che al 19′ va via ad un paio di uomini, ma la sua conclusione è tanto imprecisa. L’Empoli prova a rispondere con Lorenzo Colombo al 38′. L’attaccante classe 2002, due gol in questo campionato, si libera in area ma calcia praticamente in curva. In avanti, D’Aversa punta ancora sul giocatore scuola Milan e su Sebastiano Esposito, ragazzo ancora di proprietà dell’Inter. La partita dell’attaccante campano dura fino al 74′. Nella ripresa, Empoli-Fiorentina non si accende, al 57′ ci prova Robin Gosens, ma l’ex nerazzurro non trova la porta calciando al volo. Raffaele Palladino manda in campo anche Ikone, ma il francese fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Vasquez. Vincono le difese, quella dell’Empoli rimane la seconda meno battuta di tutto il campionato, con appena due gol. Dietro solo alla Juventus, che non ha ancora subito reti.

