Empoli-Atalanta, Lookman risponde a Gasp! Dominio e tre punti

L’Atalanta vince per 5-0 contro l’Empoli al Carlo Castellani reagendo alla dura sconfitta in Champions League. Ademola Lookman risponde a dovere a Gian Piero Gasperini.

CORSA SCUDETTO – L’Atalanta vince per 5-0 contro l’Empoli e si rifà avanti per lo scudetto. I bergamaschi non lasciano nemmeno le briciole al Carlo Castellani e ottengono i tre punti che li portano a -3 dal primo posto. Il calendario sorride a Gian Piero Gasperini, che nel weekend prossimo giocherà contro il Venezia guardando soprattutto lo scontro diretto tra Napoli e Inter. C’è la concreta possibilità che i nerazzurri guadagnino punti su una delle prime due o su entrambe.

VITTORIA – Ad Empoli non c’è storia. Al minuto 27 arriva l’autogol di Gyasi e tutto prosegue in discesa per l’Atalanta. Si aggiunge al tabellino il solito Mateo Retegui, poi c’è tempo anche per lo show di Ademola Lookman. L’attaccante ne fa due, rispettivamente al 43′ e al 55′, e risponde con forza alle parole del suo allenatore in settimana dopo la Champions League. La cinquina porta la firma di Davide Zappacosta, che da fuori area tira sul primo palo beffando il portiere avversario. Empoli-Atalanta 0-5 non vale solo per Gasp, ma anche per il ritorno in zona retrocessione della squadra di casa. Crisi nera per Roberto D’Aversa.